C’est comme si Pepsi se pliait en quatre pour organiser une petite fête pour Coca-Cola. Ce mercredi, alors qu’Airbus fête ses cinquante ans d’existence, son grand rival Boeing a posté une sympathique et chaleureuse contribution. Dans toutes les langues, les salariés du constructeur américain lancent un « joyeux anniversaire » à leur rival européen, allant même jusqu’à lui souhaiter « 100 ans d’existence ».

From our team to yours, @Airbus, happy 50th anniversary. pic.twitter.com/Gbnj1m5H95