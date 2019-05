En Afghanistan, une vidéo montrant un petit garçon alors qu’il danse en essayant sa nouvelle prothèse de jambe est devenue virale sur Internet. En seulement quelques jours, la vidéo relayée sur Twitter a fait le tour du monde et dépassé le million de vues.

Ahmad received artificial limb in @ICRC_af Orthopedic center, he shows his emotion with dance after getting limbs. He come from Logar and lost his leg in a landmine. This is how his life changed and made him smile. pic.twitter.com/Sg7jJbUD2V