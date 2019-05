« Rien n’est plus dangereux au monde que la stupidité consciencieuse », disait Martin Luther King… Danny Baker, un journaliste de la BBC au Royaume-Uni a été remercié après un tweet de mauvais goût à l’encontre de la naissance du fils du prince Harry, rapporte la société de radiotélévision britannique.

You mean to tell me some people don’t find this tweet of Danny Baker offensive? Y’all are just as disgusting. pic.twitter.com/mY6pZrxPVQ