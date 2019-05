METEO Le site Futura Planète a réalisé un classement des 20 villes de France les plus ensoleillées en se basant sur le nombre d'heures annuel d'ensoleillement entre 1991 et 2010

Marseille arrive en tête des villes les plus ensoleillées de France, selon un classement de Futura planète. — ROUSSEL/SIPA

Alors que la grisaille règne sur toute la France, on a bien envie de soleil… Le site Futura Planete a compilé des moyennes annuelles d'ensoleillement fournies par Météo France entre 1991 et 2010 pour proposer un classement des 20 villes les plus ensoleillées.

Sans surprise Marseille arrive en tête du classement avec 2858 heures annuelles d’ensoleillement. Suivent de près des villes du sud comme Toulon, Nice et Montpellier. Ajaccio et Bastia tiennent aussi le haut du classement.

Des surprises

Plus étonnant, Bordeaux cumule un peu plus d’heures de soleil que Toulouse, pourtant plus au sud. La différence est toutefois légère avec 2035 heures pour Bordeaux et 2031 pour Toulouse. Autre petite surprise, Lyon profite également de davantage d’heures d’ensoleillement que Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées.

Biarritz tient le bas du classement avec seulement 1887 heures de classement, soit moins bien que des villes comme Clermont-Ferrand, Limoges ou Poitiers. Attention, ce classement ne tient pas compte des températures mais bien des heures d’ensoleillement...