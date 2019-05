Le volcan Kilauea est le plus dangereux des États-Unis. — CATERS/SIPA

Un touriste imprudent a fait une chute de 20 mètres dans le cratère du volcan Kilauea à Hawaï aux Etats-Unis, rapporte le Parc national des volcans d’Hawaï sur son site Internet.

L’accident s’est produit mercredi à 18h30. L’homme, qui a survécu, a chuté après avoir escaladé les barrières de sécurité pour « observer la falaise de plus près », rapporte The Independent. Le touriste, âgé d’une trentaine d’années, dont l’identité n’a pas été révélée, était en visite sur l’île d’Hawaï quand il a décidé de grimper par-dessus des glissières de sécurité afin de se rapprocher de la falaise. Selon les autorités du Parc national des volcans d’Hawaï, l’individu a perdu l’équilibre et a chuté d’une falaise de près de 100 mètres dans la caldeira du volcan. Aux alentours de 21h, les secours ont découvert l’homme grièvement blessé à environ 20 mètres de la falaise. La victime a été transportée par avion au centre médical de Hilo.

L’un des volcans les plus dangereux des États-Unis

« Les visiteurs ne devraient jamais franchir les barrières de sécurité, en particulier près des bords dangereux des falaises », a déclaré le garde forestier John Broward. « Franchir les barrières de sécurité et pénétrer dans des zones fermées peut entraîner des blessures graves, voire mortelles ». L’an dernier, les autorités américaines ont classé le volcan Kilauea parmi les 18 volcans les plus « menaçants » du pays. Le volcan a été en éruption pendant trois mois consécutif en 2018. Sa lave a détruit le plus grand lac naturel d’Hawaï et ravagé 700 maisons.

En octobre 2017, une femme a été retrouvée morte près du défilé du Steaming Bluff, au sommet du Kilauea. C’est le dernier accident mortel enregistré autour du volcan.