L’accent néo-zélandais serait le plus sexy du monde

Un site de voyage a fait le top 50 des accents les plus sexy du monde. L’accent des « Kiwis » est en tête du classement.

Pour les Frenchies, c’est raté. Le vote des lecteurs du site Big seven travel, a révélé que l’accent néo-zélandais serait très « charmant » et agréable à l’oreille. Il serait proche de celui des Australiens qui arrivent en cinquième position. L’accent français, quant à lui, est classé septième. On ignore s’il s’agit de l’accent parisien, du sud ou encore de celui des Ch’tis.

Prononciation et intonation

Derrière les Néo-zélandais viennent les Sud-africains puis les Irlandais. L’argot des Kiwis serait très particulier comme le témoignent de nombreuses vidéos sur YouTube qui promettent d’aider les visionneurs à saisir les subtilités de la langue pour ne plus être à l’écart des « private joke » voire lutter contre la glottophobie. Au-delà du vocabulaire propre à l’anglais néo-zélandais, l’accent des habitants du pays du long nuage blanc se caractérise par une intonation différente de celles des Britanniques ou encore des Américains. La prononciation des voyelles diffère aussi, ce qui peut donner lieu à quelques confusions. Par exemple chez les Kiwis, « bed » («lit » en anglais) est prononcé « bid ». Or, dans la langue de Shakespeare « bid » signifie « offre ».

Ce vote révélerait que pour certains, les accents des langues latines ne seraient plus les plus sexy à entendre, bien qu’ils se trouvent encore dans les dix premières places du classement.