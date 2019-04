Des trottinettes électriques proposées par Lime en libre-service dans les rues de Brisbane ( Australie) sont devenues bavardes ces derniers jours, rapporte Gizmodo​ ce mercredi. Un pirate informatique s’est amusé à leur faire proférer des propos obscènes en anglais. Au moins huit trottinettes électriques ont dû être retirées de la circulation.

Plusieurs vidéos ont été publiées par des internautes sur les réseaux sociaux. Dans une séquence diffusée sur le compte Twitter de la chaîne d’information 7 News Brisbane, on peut entendre la plainte d’une flotte de trottinettes stationnées sur le trottoir : « Ne m’emmenez pas, je n’aime pas être chevauchée ».

Brisbane: Lime Scooter users are reporting bizarre voice messages when connecting and disconnecting from rides. Video: Josh Clarke. https://t.co/OyAjjYtcq8 #7NEWS pic.twitter.com/IQ66yrF4tr