La baie de La Ciotat a été élue plus belle baie du monde — Jean Saint-Marc / 20 Minutes

Un titre honorifique. La baie de la Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône a été sacrée plus belle baie du monde, comme le rapporte La Provence. Cette récompense a été décernée par le Club des plus belles baies du monde qui compte actuellement 41 membres dans 27 pays. Crée en 1997, il a l'objectif de promouvoir, valoriser et protéger les plus belles baies du monde.

Le Club compte parmi ses membres la baie d'Halong, au Vietnam, mais aussi la baie de San Franciso aux USA. La baie du Mont Saint-Michel et le Golfe du Morbihan font partie du contingent français.