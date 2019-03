Le fameux sandwich long de plus de 72 m. — Printemps des rillettes

Il aura fallu 70 bénévoles pour le réaliser. Dimanche, des bouchers, charcutiers et boulangers de la Sarthe ont fabriqué le plus grand sandwich de rillettes du monde pour le lancement du « Printemps des rillettes » place des Jacobins au Mans (sur le marché des Jacobins). Longueur: 72,12 m! Les différents artisans ont mis moins d’une heure à le concocter.

150 baguettes et 40 kg de rillettes

« On établit un record qui n’existait pas », rit Alain Cabannes, bénévole du comité d’organisation du « Printemps des rillettes ». Assez long pour entrer dans le livre Guinness des records ? « Malheureusement non car on s’y est pris trop tard, mais ce record a été réalisé devant des élus [Stéphane Le Foll, maire du Mans] et de nombreux spectateurs », poursuit Alain Cabannes. Au total: 150 baguettes et 40 kg de rillettes (140 pots) ont été nécessaires à la confection du « big sandwich ». « Tout a été mangé en une demi-heure » par le public, conclut le bénévole.