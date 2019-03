VIDÉO. Le bébé T.rex était probablement bien moins flippant que ses parents

CHOUPINOU Selon les chercheurs, le Tyrannosaure rex était sûrement vêtu d'un duvet et ressemblait probablement à un bébé autruche

Un bébé Tyrannosaurus rex, beaucoup plus mignon que ce à quoi on s'attendait. — Capture d'écran YouTube/American Museum of Natural History

Le Tyrannosaure rex continue de fasciner. Vedette du film Jurassic Park, le dinosaure est encore au cœur des recherches scientifiques. Et les équipes de l’American Museum of Natural History de New York ( Etats-Unis) pensent désormais savoir à quoi ressemblait un T. rex… bébé.

Les experts ont analysé l’ensemble des données collectées sur ce dinosaure durant ces 20 dernières années et les ont croisées avec d’autres données relevées sur des espèces proches. Une vidéo publiée par le Museum montre ainsi que le dinosaure était recouvert d’un duvet en sortant de l’œuf, rapporte le HuffPost.

« Nous ne disposons pas de preuves directes »

Selon les chercheurs, il est même possible que le T. rex bébé conservait ce duvet jusqu’à l’adolescence. « Un peu comme un bébé autruche », explique Mark Norel, conservateur de l’American Museum of Natural History de New York. Mais les scientifiques restent prudents quant à ces révélations. « Nous ne disposons pas de preuves directes, seulement d’indices indirects », précisent-ils.

Voilà à quoi ressemblait un bébé T-Rex, d'après les dernières connaissances scientifiques https://t.co/EZ4tvHoGFm pic.twitter.com/PCIFYm1d92 — Leïla Marchand (@LeilaMarchand) March 13, 2019

Outre la vidéo, le Museum a confectionné trois répliques grandeur nature permettant d’observer le T. rex à trois âges différents. Il est possible de les voir jusqu’au 20 août 2020 dans le cadre de l’exposition « T. rex, the Ultimate Predator », à New York.

via GIPHY