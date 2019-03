Illustration d'un smartphone. — Jan Vašek

Il pourra franchement remercier la technologie… Un Australien a eu la vie sauve mercredi après que son téléphone portable a fait bouclier alors qu’on lui avait lancé une flèche. Des clichés de la flèche enfoncée dans l’écran perforé ont été diffusés par la police.

BBC News - Australian man blocks arrow with mobile phone https://t.co/t3zl4L822b

Heureusement qu'il n'avait pas un téléphone pliable ! — yves77 (@twityves77) March 14, 2019

Les faits se sont produits à Nimbin, dans l’état de la Nouvelle-Galles du Sud​, en Australie. Le miraculé, un homme de 43 ans, a aperçu l’agresseur présumé dans l’allée de son domicile alors qu’il quittait sa voiture, rapporte CNN. En descendant du véhicule, il a voulu prendre en photo l’homme armé d’un arc et d’une flèche.

Les deux hommes se connaissaient

L’individu a alors tiré la flèche en direction de sa poitrine mais le projectile a atteint le téléphone portable du quadragénaire, après avoir effleuré son menton. La police a arrêté l’agresseur qui, selon les déclarations des forces de l’ordre, est connu de la victime. L’agresseur a été accusé « d’intention de commettre un acte criminel à l’arme blanche » et « d’agression ayant entraîné des lésions corporelles et des dommages délibérés ». Il a été libéré sous caution et comparaîtra devant le tribunal le 15 avril.