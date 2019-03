Stalactites de glace. Illustration. — Myriams-Fotos

La maison de vacances d’une famille new-yorkaise a été ensevelie par la glace après une tempête, rapporte BBC.

Des vents violents ont atteint les 112 km/h et d’importantes vagues se sont formées sur le lac Ontario à Ramona Beach, dans l’État de New York. Les embruns projetés sur la maison ont gelé et ont formé une couche de glace exceptionnellement épaisse.

Une famille dévastée

Cela fait 85 ans que la famille de Maureen Whelan, la propriétaire, possède la maison et jamais elle n’avait vécu ça. Dans l’espoir de minimiser et anticiper les dégâts, la famille avait installé des canaux pour permettre l’évacuation de l’eau au moment de la fonte. La propriété n’étant pas en zone inondable, l’assurance ne couvrira aucun dommage, a expliqué Maureen Whelan. « Nous sommes dévastés », a-t-elle déclaré à la chaîne.

Soutien et solidarité

John Kucko, un journaliste local, a partagé sur son compte Facebook des clichés de la famille retirant la glace sur le toit de la maison. « Nous sommes la quatrième génération à venir dans cette maison. Elle contient plusieurs générations de souvenirs », s’est émue la propriétaire. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes ont posté des messages de soutien envers la famille. Des photographes ont même photographié la « maison de glace » et en ont posté des clichés sur Instagram.