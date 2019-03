Une manette de jeux vidéo (illustration). — REED SAXON/AP/SIPA

Plusieurs jeux vidéo vont faire leur entrée aux Archives littéraires allemandes, basées à Marbach (Allemagne). C’est la directrice de la structure qui a fait cette originale annonce ce jeudi.

« Dans le passé, il y avait des drames sur scène, puis le film est arrivé, maintenant il y a des jeux vidéo », explique Sandra Richter. « Ce sont des formes de transformation des récits. »

Certains jeux « fonctionnent comme la littérature »

Selon elle, des recherches menées depuis une vingtaine d’années ont montré que certains jeux présentaient des « structures narratives » élaborées. « Les jeux d’aventure, par exemple, ont des personnages, une intrigue, un décor, ils fonctionnent d’une certaine manière comme la littérature », souligne la directrice.

Fondées en 1955, les Archives de littérature allemande sont considérées comme la plus importante collection allemande d’œuvres littéraires et philosophiques​. Elles disposent d’environ un million de volumes du XVIIIe siècle à nos jours, et d’une imposante collection d’œuvres numérisées.