Un juge fédéral de l’Etat de New York aux Etats-Unis souhaite qu’une visite lui soit organisée sur Liberty Island, où se trouve la célèbre statue de la Liberté, rapporte ABC. Le magistrat a également demandé une échelle afin de gravir lui-même le monument.

Gabriel Gorenstein a déposé cette requête peu commune le 20 février. Il est en charge du cas de Therese Patricia Okoumou, une résidente de Staten Island, qui a été arrêtée en juillet dernier après avoir escaladé l’œuvre historique du sculpteur français, Auguste Bartholdi. En imitant l’accusée, le magistrat espère « mieux comprendre les risques et les dangers engendrés par [sa] conduite ».

Les faits se sont produits le 4 juillet, le jour de la fête nationale américaine. Arborant un tee-shirt au slogan « La suprématie blanche est du terrorisme », la femme d’origine congolaise avait atteint le piédestal du monument de cuivre et d’acier. Un geste de protestation contre la politique migratoire de Donald Trump. Liberty Island avait dû être a été évacuée et des agents de la New York City Police Department (NYPD) en harnais et d’autres à bord d’hélicoptères avaient procédé à son interpellation en deux heures.

