Illustration d'un python. — Silvia

En rentrant en Ecosse après un séjour en Australie, une femme a découvert un reptile dans sa valise, caché dans ses sous-vêtements, rapporte The Guardian.

Moira Boxall a séjourné dans l’Etat australien du Queensland. L’animal a donc parcouru en avion une distance de plus de 15.000 kilomètres. En défaisant ses bagages, elle a découvert le serpent, un Antaresia maculosa non venimeux. Le reptile qui était blotti entre ses culottes et ses pantoufles, avait même mué et s’était débarrassé de son ancienne peau maculée de taches noires pendant le voyage.

L’Ecossaise a cru à une blague

Paul Airlie, le gendre de Moira Boxall, a déclaré à ABC que lorsque sa belle-mère a découvert l’animal, elle a pensé qu’il s’agissait d’une farce et que l’animal était un jouet. La femme a finalement mis la pantoufle dans laquelle se trouvait le python dans son jardin en dessous d’un bocal et a appelé son gendre qui a averti la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA). Le serpent a ensuite été pris en charge par le service de protection animale.

L’Antaresia maculosa non venimeux est une race communément gardée comme animal de compagnie. Il atteint à l’âge adulte la taille de 75 cm à 1 mètre maximum. Il est originaire du nord est de l’Australie.