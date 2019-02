Le bateau "Loire Princesse" navigue sur la Loire entre Nantes et Anger — S. Salom Gomis/ SIPA

La scène, insolite, a été filmée par un internaute et diffusée sur Twitter. Samedi matin, un bateau de croisière s’est retrouvé dans une très mauvaise posture. Le Loire Princesse, qui navigue sur la Loire entre la cité des Ducs et Angers, a tenté de passer sous le pont Audibert, en centre-ville de Nantes, mais la manœuvre ne s’est pas déroulée comme prévue. Sur la vidéo, on aperçoit le bateau de 90 m de long s’avancer, avant de renoncer puis de reculer. Sur le pont, plusieurs membres de l’équipage constatent les dégâts…

À #Nantes, le Loire Princesse essaye de passer sous le Pont Général Audibert… raté ! Radar cassé pendant la manœuvre. pic.twitter.com/ZHahATfaMK — Simon Liotier (@SimonLiotier) February 23, 2019

Sollicitée par 20 Minutes, la direction de CroisiEurope est revenue, lundi, sur cet incident : « Avec les grandes marées, et malgré toutes les précautions prises par l’équipage, une erreur d’appréciation a été faite et a endommagé le premier radar ».

Il faut dire que le Loire Princesse, doté de roues à aubes et construit à Saint-Nazaire, n’en est pas à sa première galère. A ses débuts, il a notamment connu plusieurs enlisements et une lutte ardue contre les courants, dûs aux « conditions climatiques ».