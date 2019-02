La fresque a été réalisée dimanche sur la plage de Ty Bihan à Carnac. — Symbiose Tof Nature Art

On appelle cela du land art et cela vaut vraiment le coup d’œil. Dimanche, l’artiste Christophe Garcia a réalisé un drapeau breton géant sur la plage de Ty Bihan à Carnac dans le Morbihan. Pendant trois heures, il a ratissé le sable pour dessiner un Gwen ha Du de 20 mètres par 15 environ. « Et sans outil de géomètre », précise l’artiste sur sa page Facebook.

L’œuvre éphémère a pu être visible quelques minutes avant que la mer ne reprenne ses droits. L’artiste n’en est pas à son premier coup d’essai. Sur sa page Facebook, on découvre ainsi de nombreuses photos et vidéos de fresques géantes réalisées sur les plages bretonnes.