FIAT LUX Et la solution est plus simple que vous l'imaginiez (comme souvent)

Le dessin de l'ours est partagé sur les réseaux sociaux, pour tenter de percer le mystère. — Capture d'écran/Twitter

Avec l’apparition de la vie sur Terre et la chanson Droit de réponse de Francky Vincent, c’était l’un des mystères les plus insondables de l’histoire de l’humanité. Fort heureusement, et pour le plus grand bonheur de la communauté scientifique mondiale, le mystère du nombril de l'ours tracé dans la neige fraîche à Montréal est enfin levé. Derrière cet exploit digne du Dr Livingstone, la journaliste de CBC Kate McKenna qui est entrée en contact avec l’auteure de l’ours, une certaine Valérie Duhamel.

Et lumière a donc pu être faite. « Il s’agissait de 5 boules de neige lancées au même endroit, a expliqué Valérie Duhamel dans un message. Et je n’aurais jamais pensé que mon ours ait pu faire le tour des médias. » De simples boules de neige, mais lancées avec précision. Voilà, vous pouvez retourner à vos occupations.

Pour rappel, mercredi 30 janvier, les riverains du quartier Saint-Henri à Montréal​ se sont réveillés en découvrant un ours fraîchement dessiné sur la neige du canal Lachine. Or cet ursidé de grande taille présentait un nombril séparé du tracé extérieur par plus de deux mètres. D’où la seule question qui valait la peine d’être posée en ce bas monde : Comment a été dessiné ce nombril ? De multiples hypothèses ont été émises : saut en longueur, crosse de hockey, drones, main de Dieu, etc.