Un lingot et des pièces d'or — Bertrand Guay AFP

Un trésor qui se cache dans le colis. Voilà l’histoire étonnante qui est arrivée à un jeune homme samedi à Vannes (Morbihan), comme le rapporte Ouest-France. Quand le livreur est arrivé à son domicile dans la matinée, il pensait naturellement trouver le maillot de bain qu’il avait commandé à sa femme.

Il était loin d’imaginer qu’il y avait des lingots, des Louis d’or et des pièces de monnaie de collection dans le colis. « La facture jointe s’élevait à environ 20.000 euros », raconte-t-il dans les colonnes du quotidien.

Il reçoit les félicitations des policiers

Réalisant très vite que le livreur s’est trompé d’adresse, le jeune homme est parti à la recherche du bon destinataire. En vain puisqu’il n’y avait personne à l’adresse indiquée sur la facture.

Très honnête, le jeune Morbihannais a été dans l’après-midi remettre le précieux colis au commissariat de Vannes. « Les policiers m’ont félicité de leur avoir amené le colis et ont pris des photos », explique-t-il. Un peu plus tard, il a finalement réussi à joindre l’heureux destinataire du colis. On espère que ce dernier aura un petit geste pour remercier son bienfaiteur.