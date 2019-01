Chiitan, une mascotte japonaise en forme de loutre, terrorise les Japonais. Très active sur Twitter, où elle compte plus de 900.000 abonnés, elle multiplie les provocations et les effrayantes menaces.

Sur une vidéo publiée en octobre dernier, on la voit par exemple retourner une voiture. D’autres contenus la montrent manipulant une batte de base-ball ou un taille-haie, la légende promettant de « vous rendre visite chez vous », rapporte le New York Times.

Chiitan going to visit your house pic.twitter.com/fNeURLPA7F