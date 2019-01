Illustration d'une personne ivre. — Michal Jarmoluk

Les habitants de la ville de Kutztown en Pennsylvanie (Etats-Unis) ont vu passer une drôle d’annonce de la part de la police locale sur Facebook. L’annonce a été publiée la semaine dernière sur le réseau social. Dans le cadre d’une formation sur la procédure et le comportement à adopter face à une personne en état d’ébriété, les agents sont à la recherche de trois volontaires qui devront être ivres.

La police souhaite que les nouvelles recrues s’entraînent à faire passer des tests d’alcoolémie en conditions réelles et soient en mesure de réagir même en cas de comportements imprévisibles.

Prévoir une personne sobre pour le retour

Si aucune rémunération n’est prévue, « les boissons alcoolisées seront fournies », précise l’annonce. Les candidats doivent avoir entre 25 et 40 ans et ne pas avoir d’antécédents d’abus de drogue ou d’alcool. Disposer d’un casier judiciaire vierge est également requis et les volontaires devront prévoir de se faire raccompagner par une personne sobre en fin d’exercice.

Sur Facebook, la curieuse annonce a été massivement partagée et commentée. En seulement 24 heures, les trois volontaires ont été trouvés. La police locale a remercié les internautes pour leur enthousiasme et a déclaré que les candidatures étaient à présent clôturées.