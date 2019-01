Vent de jeunesse sur le Congrès américain. Alexandria Ocasio-Cortez, la plus jeune élue de la Chambre des représentants, a offert ce jeudi une leçon de Twitter à ses collègues démocrates.

L’élue progressiste de New York, âgée de 29 ans, apparaît sur une photo partagée sur le réseau social par son collègue californien Ted Lieu. « Cours d’entraînement sur Twitter pour les membres démocrates du Congrès. La photo ci-dessous est un selfie », ironise la légende.

With @AOC , @RepDebDingell , @jahimes , @davidcicilline , @RepCartwright & @Twitter representatives at training session on Twitter for Democratic Members of Congress. The below pic is called a selfie. pic.twitter.com/WHwlQHxpoj

« J’étais enchantée d’offrir à mes collègues […] quelques connaissances à propos de Twitter et des réseaux sociaux », a tweeté de son côté la dénommée « AOC ». Forte de près de 2,5 millions d’abonnés, l’élue est très active sur Twitter. Comme Donald Trump, elle maîtrise les codes du réseau social aux 280 caractères – et d’Instagram, où elle est suivie par 1,8 million de personnes.

Class was in session this morning! I was thrilled to offer some insights on Twitter and social media to my. colleagues this morning.



Now Majority @WhipClyburn is teaching me what all the bells mean in the Capitol 😂 https://t.co/pEGVZqqn2g