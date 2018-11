VIDEO. Blocage des «gilets jaunes»: A Montluçon, le coup de gueule solitaire (et viral) d’Eric et son gilet jaune

Illustration d'un gilet jaune à l'avant d'une voiture. — ALLILI MOURAD/SIPA

En ce 17 novembre, jour de mobilisation des « gilets jaunes » contre la hausse des prix des carburants, c’est une bien étrange manifestation qui s’est déroulée sur le pont Saint-Pierre de Montluçon (Allier).

« Montrer le ras-le bol-des Français en général »

Vers 11 heures, seul, assis sur une chaise en plastique au beau milieu du carrefour du cente ville avec son gilet jaune et son balai, Eric a tenu à participer au mouvement à sa façon : « Je trouve que les mouvements organisés et déclarés à la préfecture perdent de leur valeur car les gens étaient au courant. Ils ont pris des mesures, ont fait le plein d’essence et leurs courses hier. Moi, personne ne m’attendait ici. », a-t-il expliqué à La Montagne.

« Je veux montrer que je suis là pour montrer le ras-le bol-des Français en général » a expliqué Eric dans une vidéo, se défendant de vouloir se désolidariser du mouvement.

Reprise par la presse nationale, la vidéo a été visionnée des dizaines milliers de fois ce samedi. Un beau succès d’audience pour un coup de gueule qui n’a duré au final qu’une petite heure.