Etats-Unis: Les sorcières troquent leurs balais contre des pagaies

Illustration d'une sorcière volant sur son balais. — Anja Osenberg

Des centaines de « sorcières » ont troqué leurs balais contre des pagaies dans l’Oregon aux Etats-Unis le week-end dernier, rapporte le Huffington Post.

C’est la troisième édition du Standup Paddleboard Witch Paddle. L’événement, qui s'inspire d'un mouvement né en Californie, a débuté il y a deux ans mais attire à présent des centaines de personnes, rapporte Oregon Live. Les sorcières et sorciers - car il y a aussi des hommes - qui pagaient pour la bonne cause, ont parcouru 10 kilomètres sur la rivière Willamette. Le groupe a fait l’aller-retour du parc Willamette au parc riverain Tom McCall.

Via the Oregonian, voilà the Standup Paddleboard Witch Paddle:https://t.co/plZYykkplV — Bradbury Kuett (@bbkuett) October 29, 2018

Raw drone video: Hundreds at Stand Up Paddleboard Witch Paddle https://t.co/hvriyHpCR5 pic.twitter.com/KICZxRD1dz — KGW News (@KGWNews) October 29, 2018

Donner pour les démunis

De nombreux visiteurs curieux sont venus assister à la descente de l’équipe sur la rivière. Cette année, les participants ont offert de nouveaux sous-vêtements, chemises et chaussettes à l’organisme à but non lucratif Our House of Portland, ainsi que des manteaux à Sunshine Division.