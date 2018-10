Maine-et-Loire: Les gendarmes interviennent pour une violente dispute, c'était un épisode de «Louis la Brocante»

Victor Lanoux, qui interprétait «Louis la Brocante», est décédé le 4 mai. — Nicolas ROBIN / France 3

Ils pensaient intervenir pour des violences entre un homme et sa femme. Il s’agissait en fait d’une grosse colère de Louis La Brocante, le héros de la série du même nom diffusée sur France 3. Début octobre, les gendarmes du Maine-et-Loire ont vécu une drôle de scène dans une maison de retraite de Chemillé-en-Anjou. Comme ils l’ont rapporté sur leur page Facebook, en fin de semaine dernière, tout a commencé par un appel téléphonique.

Il confond téléphone et télécommande

Au bout du fil, les gendarmes entendent une discussion houleuse, localisent l’appel et décident de se rendre sur les lieux, « pensant qu’une personne est en danger ». Surprise à leur arrivée, il s’agit en fait d’une maison de retraite où règne un calme plat. Le son de la télévision attire cependant les enquêteurs dans une chambre, où se trouve un nonagénaire tranquillement assis devant le poste…

« Croyant prendre sa télécommande pour changer de chaîne et regarder la "17", le retraité avait en fait composé ces chiffres sur son téléphone et non sa télécommande… », expliquent les gendarmes. Tout est bien qui finit bien.