Affaire Kavanaugh: Des citations du témoignage de Blasey Ford taguées sur les murs de l’Université de Yale

Des citations fortes du témoignage de Blasey Ford, une universitaire qui a accusé le juge Brett Kavanaugh de l’avoir agressée sexuellement dans les années 80, ont été taguées sur les murs du campus de l’université de Yale aux Etats-Unis rapporte la BBC.

Graffiti of quotes from Dr. Christine Blasey Ford’s testimony popped up across Yale's campus, including the Law School (which Brett Kavanaugh attended).



