Les Chinois tentaient en vain mardi de retrouver l'origine d'un «proverbe chinois» posté par Ivanka Trump sur Twitter. La fille et conseillère du président américain s'exprimait à propos du sommet entre son père et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un.

«Le sceptique ne doit pas interrompre celui qui agit - proverbe chinois», a écrit lundi soir Ivanka Trump. La référence laissait perplexe les internautes chinois qui peinaient à trouver la moindre trace du proverbe en question dans les annales.

“Those who say it can not be done, should not interrupt those doing it.” -Chinese Proverb