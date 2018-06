VIDEO. Ardèche: Le premier Mondial du saucisson se tient ce week-end, et c’est déjà un succès

Des médailles d’or, d’argent et de bronze seront décernées. (Photo d'illustration). — D'APRIX/SIPA

Première (et très attendue) édition pour le Mondial Rabelais du Saucisson, qui se tient samedi et dimanche dans le village ardéchois de Vanosc, dont le maire Yves Boulanger est fils et frère de charcutier.

L’affaire est prise très au sérieux par les organisateurs, qui entendent « tirer vers le haut producteurs et consommateurs » et médailler les meilleurs saucissons, à l’image de ce qui se fait dans le vin. Ils ont affiné avec soin la grille de dégustation qui aidera le jury à récompenser le meilleur saucisson au monde parmi les 80 en compétition, un concurrent californien s’est même inscrit pour concourir.

Goût, origine et propriétés organoleptiques

Les organisateurs avaient été assaillis par les volontaires de ce premier concours international indépendant. Les candidatures sont parvenues des quatre coins de France et d’Europe, voire même du Canada… Elles devront, en compagnie de professionnels, départager les concurrents. Goût, origine et traçabilité des viandes, mais aussi propriétés physico-chimiques, nutritionnelles et/ou organoleptiques seront passés au crible fin.

Le palmarès sera proclamé dimanche à 17 heures. A vos tweets !