VIDÉO. Chine: Une écrevisse se sectionne une pince pour échapper à une mort certaine

C’est un internaute nommé « Juike » qui a posté cette vidéo sur le réseau social chinois Weibo. Sur les images, on voit une écrevisse tenter désespérément de s’extirper de la sauce bouillante d’un plat dans un restaurant de Chine.

Le crustacé, retenu par sa pince, finit par se l’arracher avant de prendre la fuite. La vidéo a déjà été visionnée plus d’un million de fois sur les réseaux sociaux.

Le crustacé a eu la vie sauve

L’auteur du film, sans doute touché par la détermination et l’instinct de survie de l’animal a assuré lui avoir laissé la vie sauve. Il a ramené l’écrevisse chez lui, afin qu’elle finisse ses jours dans un aquarium et non dans l’estomac des clients du restaurant.

La Chine est le premier producteur mondial d’écrevisses, dont les habitants sont particulièrement friands. La production est passée de 265.000 tonnes en 2016 à 852.300 en 2017, rapporte RTL.

