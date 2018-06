Etats-Unis: Ils se vengent de leur mère en publiant un avis de décès atroce

Un cercueil. Illustration. — carolynabooth

Les enfants d’une octogénaire du Minnesota décédée, ont profité de la rubrique nécrologie d'un journal pour régler leurs comptes.

Paragraph 5: *airplane flies overhead with a banner reading WELCOME TO HELL MOM* pic.twitter.com/ppV45htrda — Stu (@RandBallsStu) June 5, 2018

Kathleen Dehmlow (Schunk) est décédée le 31 mai dernier et la Gazette de Redwood Falls a publié un avis mentionnant des actes peu glorieux - du point de vue de sa progéniture - de sa vie. Le texte débute de façon conventionnelle : « Kathleen Dehmlow (Schunk) est née le 19 mars 1938, de Joseph et Gertrude Schunk de Wabasso. » Le texte poursuit en mentionnant que la disparue a épousé Dennis Dehmlow à St. Anne à Wabasso, et qu’ils ont eu deux enfants - Gina et Jay - les auteurs de cette nécrologie, rapporte la ABC.

Tombée enceinte du frère de son mari

C’est alors que viennent d’autres détails de la vie privée de la défunte : « En 1962, elle est tombée enceinte du frère de son mari, Lyle Dehmlow, et a déménagé en Californie. Elle a abandonné ses enfants, Gina et Jay, qui ont ensuite été élevés par ses parents à Clements, M. et Mme Joseph Schunk », indique l'avis.

Le dernier paragraphe informe sur la date et lieu de sa disparition avec une chute plutôt étonnante. « Elle est décédée le 31 mai 2018 à Springfield et fera à présent face au jugement [divin]. Elle ne manquera pas à Gina et Jay qui pensent que le monde ne sera que meilleur sans elle ».

Sur Twitter, les utilisateurs ont été - eux aussi - surpris par l’annonce et ont vivement réagi. « Très mauvaise photo pour une dame très chic. Elle a fait une erreur mais je pense que ces gamins en ont gardé un goût amer dès le départ. Ils ont dû beaucoup chercher pour dénicher cette photo », a commenté un twitto.

That makes her appear as if she has dementia — Ladypants (@jenitsy) June 5, 2018

« Elle est présentée comme si elle était atteinte de démence. »

Gina and Jay have some feelings about things. — kristen mccune (@InAWomansWorld) June 5, 2018

« Gina et Jay éprouvent un certain ressentiment pour ça »

Cold as ice, brother. — Paul Adams (@HPaul3) June 5, 2018

« Froid comme la glace, mec. »

