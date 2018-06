Grande-Bretagne: Le premier mot d'un bébé surprend toute sa famille

Papa, Maman… ? Et non, le premier mot d’un petit garçon britannique a été « Alexa », le nom de l’assistante virtuelle du haut-parleur d’Amazon.

Alors qu’il était âgé d’un an à peine, Joe Brady a ému et surpris toute sa famille en prononçant son premier mot intelligible. Le bambin avait découvert l’enceinte de l’entreprise de commerce électronique américaine chez ses grands-parents, rapporte Metro Uk. Très curieux par l’appareil technologique, le petit Anglais a voulu imiter les adultes en essayant de l’activer lui-même.

Lottie Ledger, la maman, raconte qu’Alexa était l’une des rares choses avec laquelle Joe aimait interagir à ce moment-là. L’enfant a, à plusieurs reprises, tenté de communiquer avec l’assistante virtuelle qui répondait « Désolé, je n’ai pas compris ». Mais force de persévérance, le petit bout de chou est parvenu à se faire comprendre et à prononcer un distinct « Alexa ». « Un jour, il a réussi. Au début, nous avons trouvé cela drôle, alors nous l’avons encouragé », explique Lottie Ledger. « Il a dit Alexa avant de dire Maman ou Papa ».

A British baby’s first word was “Alexa.” The infant copied his parents asking Amazon’s virtual assistant for help.https://t.co/5HiHVKBlAm via @nypost