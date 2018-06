Cela faisait 25 jours qu’elle avait disparu des radars médiatiques. Vingt-cinq jours sans aucune apparition depuis son « opération bénigne du rein » le 14 mai. Melania Trump a réapparu ce lundi 4 juin lors d’une cérémonie hommage à des soldats américains morts au combat.

Aurait-on retrouvé Melania Trump ? « Ce soir, @POTUS [le président] et moi avons été honorés de rendre hommage à nos héros disparus », a écrit Melania Trump sur Twitter, lors d’une réception en l’honneur des familles de soldats américains tombés au combat.

Tonight @POTUS & I were honored to pay tribute to our fallen heroes. Thank you to the Gold Star families that joined us in celebration & remembrance. pic.twitter.com/6oSh1t88G7

First public appearance by @FLOTUS in just under a month at the Gold Star Families reception to ihht. Good to see her doing well. pic.twitter.com/p6pCB4UPbi