VIDEO. Etats-Unis: De jeunes footballeurs sauvent un couple coincé dans sa voiture après un accident

SAUVETAGE Les gamins, dont les plus vieux sont âgés de 13 ans, ont soulevé la voiture pour libérer les passagers...

Capture d'une vidéo postée sur Facebook par Regan Magill, montrant le sauvetage de deux personnes par une équipe de jeunes footballeurs américains. — Regan Magill/Facebook

Décidément, c’est la saison des héros. Après le (bientôt) Français Mamoudou Gassama, ce sont de jeunes garçons, membres de l’équipe de football des Black Knights de Boise (Idaho), aux Etats-Unis, qui sont venus au secours d’un couple en détresse.

Alors que leur car les ramenaient de Californie, où ils venaient de remporter leur championnat, il est passé près d’une voiture retournée sur le bas côté de l’autoroute, dans l’Oregon. Le chauffeur s’est arrêté, et les gamins, dont les plus vieux sont âgés de 13 ans, se sont rués vers le véhicule, et ont commencé le sauvetage.

« Rien que d’en parler maintenant, j’ai une bouffée d’émotion »

Ils se sont d’abord occupés de l’homme, qu’ils ont extrait du véhicule retourné et ont mis en sécurité. Puis, travaillant en équipe, ils ont soulevé la voiture pour libérer la femme qui l’accompagnait. Certains ont dû découper la ceinture de sécurité de cette dernière pour la tirer hors du véhicule.

Regan Magill, le membre de l’équipe qui a filmé le sauvetage, a souligné sur ABC News que cette réaction instinctive était à mettre au crédit de leur coach, Rudy Jackson : « Il nous a appris à jouer en équipe, et à ne pas être égoïstes – de faire passer les autres avant nous ». Ce dernier a également réagi, déclarant « Rien que d’en parler maintenant, j’ai une bouffée d’émotion. J’ai vu ces gamins grandir. Et ils en ont fait du chemin. Ce sont de jeunes hommes extraordinaires. » On ignore l’état de santé des deux rescapés de l’accident.