Conseil pratique du jour: A Hawaï, faire rôtir de la guimauve sur de la lave n'est pas une bonne idée

Non, ce n'est pas un bon spot pour faire griller ses marshmallows. — MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

On n’aurait pas forcément eu l’idée tout seuls, mais c’est confirmé : faire rôtir la guimauve sur la lave volcanique qui se déverse en ce moment sur l'île d'Hawaï n’est pas une bonne idée.

Faire cuire des « marshmallows » sur de grands feux de camp fait partie des activités estivales préférées des Américains, et un internaute a demandé - à moitié sérieusement - à l’agence des services fédéraux géologiques (USGS) sur Twitter : « Est-ce qu’on peut en toute sécurité faire rôtir de la guimauve sur des fentes volcaniques ? Si on a un bâton suffisamment long, bien sûr. Ou est ce que le résultat serait empoisonné ? ».

Fissure 8 fountains 200 ft; view from the air and at ground level, Kīlauea Volcano’s lower East Rift Zone. https://t.co/j3yeyyELgg pic.twitter.com/XVIsvry6iC — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) May 30, 2018

« Hum… Nous allons devoir répondre que non, on ne peut pas le faire. (…) Si les fentes diffusent du dioxyde ou du sulfure d’hydrogène (les guimauves) auraient mauvais goût. Et si on ajoute de l’acide sulfurique au sucre, le résultat est assez spectaculaire », a répondu l’USGS, préférant prévenir que guérir.

Des émanations potentiellement dangereuses

Le volcan Kilauea de l’île d’Hawaï est en éruption depuis début mai et déverse lentement de la lave sur l’île et dans l’océan Pacifique, bloquant des routes et forçant l’évacuation d’environ 2.000 personnes.

Selon Janet Snyder, porte-parole du comté de Hawaï jointe par l’AFP, déjà 71 maisons ont été détruites. L’éruption dégage aussi des panaches de fumée et des vapeurs toxiques et irritantes. Ces émanations potentiellement dangereuses ont atteint les îles Marshall et le territoire américain de Guam, ont averti les autorités.

