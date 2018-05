VIDEO. Etats-Unis: Un chat reste accroché sur le toit d'un van sur l'autoroute

Un chat. Illustration. — FRANCK LODI/SIPA

Un chat est resté accroché au toit d’un Van qui filait à toute allure sur une autoroute dans la ville d’Omaha aux Etats-Unis. La vidéo est devenue virale sur la Toile.

C’est Ronda Rankin, une passagère à l’intérieure d’une autre voiture qui a signalé la présence du chat, a capturé les images et les a publiées en ligne. Dans la vidéo, on peut voir le chat gris et blanc, miaulant, accroché sur le toit du van et luttant contre le vent. « [La voiture] roulait à 96 km/h. Il n’y avait rien sur ce toit pour que ce chat puisse s’y accrocher. Donc je n’ai aucune idée de comment il [a tenu] », a expliqué Ronda. L’Américaine a crié à l’adresse des passagers du van qu’un chat était sur leur toit alors que son compagnon klaxonnait pour alerter l’autre conducteur.

Sain et sauf

Le chat, nommé Rebel, a pu être ramené à l’intérieur du véhicule en toute sécurité. Les conducteurs du van n’étaient autres que ses propriétaires. Michelle Criger, sa maîtresse, a dit à la station KETV être très reconnaissante envers Ronda Rankin et sa famille de les avoir avertis. Elle a ajouté que dorénavant, avant de démarrer, elle vérifie toujours au-dessus du toit de sa voiture que Rebel n’ait pas choisi un lieu inapproprié pour faire sa sieste.