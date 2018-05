Etats-Unis: Une enceinte connectée envoie la conversation privée d’un couple à son insu

L'enceinte connectée Echo d'Amazon. — Tomoko Hagimoto/AP/SIPA

Un couple de la ville de Portland aux Etats-Unis, a eu une mauvaise surprise. Leur enceinte connectée - achetée chez Amazon - a enregistré une de leurs conversations privées et l’a envoyée de manière aléatoire à l’un de leurs contacts, rapporte la chaîne locale Kiro 7.

L’ensemble de la maison du couple est connecté à Alexa (l’assistant virtuel Amazon), que ce soit pour le réglage du chauffage, les lumières ou encore le système de sécurité de la maison. Mais au début du mois de mai, l’amour que la famille portait à la technologie de pointe s’est soudainement éteint. « Avec mon mari, nous plaisantions régulièrement : “Je suis certaine qu’elles nous écoutent” », se rappelle Danielle, la femme, qui n’a sûrement plus du tout envie de plaisanter après cet incident.

Un appel a tout fait basculer. « La personne sur l’autre ligne a dit : "Débranchez vos appareils Alexa tout de suite. Vous êtes piratés." » Il s'agissait d'un employé du mari de Danielle.

Véritable piratage ou dysfonctionnement ?

Au départ, le couple n’y a pas cru et a pensé à une mauvaise blague. L’interlocuteur a dû leur répéter les mots qu’il avait entendus pour les convaincre. L’Américaine, se croyant véritablement piratée, a immédiatement débranché tous les appareils connectés et a contacté Amazon. « Ils ont dit "nos ingénieurs ont parcouru votre historique, et ils ont vu exactement ce que vous nous aviez déclaré et nous sommes désolés". L’ingénieur s’est excusé 15 fois en l’espace de 30 minutes et il a dit qu'[Amazon] appréciait vraiment que nous leur en parlions. »

L’ingénieur a expliqué que le haut-parleur connecté aurait interprété un mot prononcé par le couple comme « Alexa », ce qui active l’enregistrement. D’autres occurrences se seraient apparentées - pour le logiciel - à des demandes d’envoi puis de validation d’un destinataire. C’est ainsi qu’Alexa aurait compris par mégarde que Danielle et son époux s’adressaient à elle et lui donnaient des directives.

Amazon refuse de rembourser

Mais la propriétaire de l’engin maladroit n’est pas convaincue par cette explication. Elle affirme que l’appareil ne les a pas avertis de façon audible qu’il se préparait à envoyer l’enregistrement et qu’il n’y a pas eu de demande de confirmation. Une chose pour laquelle il est pourtant programmé. Danielle a demandé à être remboursée mais l’entreprise aurait refusé, rapporte Kiro 7. A la place, elle aurait proposé au couple de retirer la fonctionnalité « assistante » d’Alexa afin que la famille puisse continue d’utiliser l’enceinte pour la gestion des autres appareils connectés de la maison.

>> A lire aussi : VIDEO. Rennes: Les PME, une cible de choix pour les hackers