Avortement: Des Irlandais font des milliers de kilomètres depuis l'étranger pour voter

Des militants en faveur du — BARRY CRONIN / AFP

Loin des yeux ne signifie pas toujours loin du cœur. Sur Twitter, de nombreux Irlandais, toujours préoccupés par leur pays d’origine, ont partagé des photos de leurs billets d’avion et d’eux-mêmes tirant leur valise. Ces derniers rentrent « à la maison » pour voter vendredi sur la légalisation de l’avortement.

« Home To Vote » (« De retour à la maison pour voter », en français). C’est le mot-dièse qui traduit la mobilisation des expatriés irlandais sensibles au vote pour le référendum sur le droit à l’avortement. Certains utilisateurs de Twitter participant à cette campagne - qui voteront majoritairement pour l’abrogation du 8e amendement rendant l’avortement illégal en Irlande - appellent tous les autres Irlandais qui sont partis à les suivre.

Parcourir des kilomètres pour se rendre aux urnes

Certains parcourront donc des milliers de kilomètres pour se présenter devant les urnes vendredi. Ils partent du Japon, des Etats-Unis ou encore de l’Australie. Une Irlandaise a même interrompu sa lune de miel pour rentrer voter. « [Pendant mon voyage] Je penserai à toutes les Irlandaises qui ont été obligées de voyager pour accéder à des soins qui devraient être disponibles dans leur propre pays », a-t-elle posté sur Twitter.

Comme en 2015, beaucoup d' Irlandais et Irlandaises reviennent au pays pour voter demain. Ils reviennent d'Australie, des Etats-Unis, du Japon.... pour voter majoritairement "oui" pour le retrait du 8è amendement. #hometovote #irlande #ireland #8thRef — Manon Deniau (@MaDeniau) May 24, 2018

I'm coming #HomeToVote ! Will be traveling 5,169 miles from LA to Dublin and will be thinking of every Irish woman who has had to travel to access healthcare that should be available in their own country. Let's do this, Ireland! #repealthe8th #VoteYes pic.twitter.com/fZDxUIGrs9 — Lauryn Canny (@LaurynCanny) May 23, 2018

Too brief of a honeymoon, but I'm #HomeToVote and hopefully #hometorepeal



Ready for the Ireland I deserve, you deserve, everyone who has ever faced the same journey as me alone deserves. We are not criminals, we need this, we WILL repeal this. pic.twitter.com/yRViMlZVTV — Kate (@Bed_Forever_) May 23, 2018

Si le « oui » l’emporte, la proposition de loi autorisera alors l’avortement jusqu’à 12 semaines de grossesse, comme il est en vigueur en France. Chaque année, c’est 3.500 Irlandaises qui sont obligées de se rendre en Angleterre pour pouvoir avorter. Le planning familial anglais leur a même dédié un numéro de téléphone, rapporte Franceinfo. Celles qui parviennent à se procurer une pilule abortive illégalement sur Internet encourent 14 ans d’emprisonnement.

Boarding flight to go #HomeToVote from London. Hopefully a travel route for healthcare that’ll become a thing of the past when we #repeal this amendment! #TogetherForYes pic.twitter.com/IB6TQrKHXr — Kate Bauer (@corrzauber) May 23, 2018

>> A lire aussi : Avortement: L'Iowa adopte la loi anti-IVG la plus restrictive des États-Unis