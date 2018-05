VIDEO. Canada: Avez-vous déjà entendu le cri d'un lynx? Ça surprend

Un lynx du Canada. Illustration. — David Zalubowski/AP/SIPA

Nicole Lewis s'est retrouvée aux premières loges d’une scène très rare du monde animal. Deux lynx se sont défiés non loin de l’Avery Lake, en Ontario au Canada. Les sons émis par les deux félins sont perturbants car ils se rapprochent étrangement de voix humaines.

La vidéo postée par Nicole Lewis sur son compte Facebook est devenue virale. Publiée le 18 mai, jour de la rencontre, elle a déjà été visionnée plus de 9 millions de fois. Sur les images, deux lynx polaires sont sur le bord de la chaussée. Nicole Lewiss, qui semble filmer depuis l’intérieur d’une voiture, capture la confrontation entre les deux mammifères aux oreilles pointues et touffues. C’est alors que l’on entend des cris stridents, longs et forts. La grogne semble atteindre son paroxysme quand l’un des deux lynx assène un coup de patte à l’autre félidé.

Une scène rare

« Je n’arrive pas à croire que l’on assiste à ça. Tu sais à quel point cela est rare ? », demande une voix d’homme dans l’habitacle. Et cette remarque n’est pas sans fondement car le lynx est un animal solitaire. L'observer interagir avec ses semblables est donc extrêmement rare. Il s’agit du félin sauvage le plus répandu au Canada, son espèce n’y est pas menacée, rapporte la Fédération Canadienne de la Faune.

