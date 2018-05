VIDEO. Strasbourg: Ils sont fous ces Alsaciens... Une expérience scientifique envoie deux bretzels dans l'espace

Des bretzels à Strasbourg. (Illustration) — SUPERSTOCK/SUPERSTOCK/SIPA

Les extraterrestres aiment-ils les bretzels ? On va bientôt le savoir grâce à une expérience scientifique –la mission Apollo Bretzel – menée par les étudiants de l’école d’ingénieurs de l'ECAM Strasbourg-Europe. En effet, ceux-ci ont envoyé ce samedi deux petits gâteaux apéro – Brezt’elle et Bretz’il – dans l'espace depuis le centre-ville de Strasbourg !

Pourquoi ? Pour acquérir via les ballons-sondes gonflés à l’hélium des données (température, pression, altitude…) et des images de cette ascension de 6 mètres par seconde et de la descente vers la Terre à 80 mètres/seconde, nous apprend France 3 Alsace.

Les bretzels ont passé cinq heures dans l’espace et ont été retrouvés en Allemagne. Ils ont été récupérés sains et saufs. Bretz’il était en haut d’un arbre.