Japon: Un train démarre 25 secondes plus tôt, la compagnie ferroviaire parle d’un «inexcusable désagrément»

Des passagers attendant le train sur le quai d'une gare japonaise. Illustration. — Yasuhiro Takami/AP/SIPA

Le Japon est réputé pour sa rigueur et sa ponctualité qui défient toute concurrence. Le départ d’un train quelques secondes avant l’heure annoncée vendredi a poussé une compagnie ferroviaire à se confondre en excuses, dans un communiqué.

L’incident est survenu dans la matinée de vendredi dernier. Le train au départ de la gare de Notogawa à destination de Nishi-Akashi prévu à 7h12 s’est déroulé à… 7h11 et 35 secondes. Vingt-cinq secondes d’avance qui pourraient en faire sourire certains, mais au Japon où le respect des horaires est d’or, les passagers restés sur le quai n’ont pas du tout apprécié ce démarrage prématuré. L’un des passagers a d’ailleurs fait part de son mécontentement à la West Japan Railway qui a présenté ses excuses.

« Nous nous assurerons qu’un tel incident ne se reproduira pas »

« Le grand désagrément infligé à nos clients était vraiment inexcusable, a expliqué la compagnie dans son communiqué de presse. Nous allons évaluer soigneusement notre conduite et nous nous assurerons qu’un tel incident ne se reproduira plus. »

La gêne occasionnée est survenue après que le chef de train a mal compris l’heure de départ et a envoyé un signal au train pour qu’il quitte la station, abandonnant les autres voyageurs sur le quai. L’an dernier, la direction de Tsukuba Express avait, elle aussi, présenté ses excuses après qu’un train entre Tokyo et Tsukuba était parti vingt secondes plus tôt.

>> A lire aussi : VIDEO. Japon: Une compagnie ferroviaire va lancer un train à grande vitesse sur le thème de Hello Kitty