Snapchat fait machine arrière face à la pression d'usagers mécontents

Snapchat avait changé la présentation de son application en fin 2017, au grand dam des usagers. — LIONEL BONAVENTURE / AFP

Les fans de Snapchat auront eu le dernier mot. Face à la colère d’usagers mécontents l’application Snapchat a annulé certains changements, annoncés fin 2017, dans la présentation de l’application, a annoncé sa maison mère Snap vendredi.

Notamment, Snapchat va faire de nouveau apparaître les messages des « amis » dans l’ordre chronologique inverse et revient à une présentation des « stories » des « amis » à la droite de l’écran. Les contenus provenant de sources institutionnelles, comme des marques ou des médias, seront toujours présentés séparément mais dans une fenêtre distincte, a indiqué Snap.

Snap cumule les pertes financières

Ces modifications toucheront dans un premier temps les utilisateurs d’appareils Apple, avant les usagers du système Android (Google). Connu initialement pour ses messages vidéos éphémères, Snapchat est à la fois un réseau social et une messagerie très prisée des adolescents.

Snap, qui cumule les pertes financières, avait annoncé en novembre dernier une refonte de l’application, dans le but d’attirer de nouveaux utilisateurs et annonceurs. Cela consistait en particulier à séparer les fils de contenus : du côté gauche de l’application, les contenus produits par les « amis » et à droite les contenus institutionnels.

Mais ces changements avaient entraîné la colère d’utilisateurs. Une pétition demandant à Snap de revenir sur ces modifications avait réuni 1,2 million de signatures, au dernier pointage vendredi.

191 millions d’utilisateurs quotidiens dans le monde

Le 21 février, la star de la télé-réalité Kylie Jenner, membre du clan Kardashian-Jenner, avait laissé entendre dans un message qu’elle n’utilisait plus Snapchat, dont elle est l’une des personnalités les plus influentes. Elle y est revenue depuis. Le jour même, le titre avait perdu 6% en une séance (environ 1,3 milliard de dollars).

D’après certains analystes, les résultats financiers décevants de Snap - tant en termes financiers qu’en nombre d’utilisateurs- au premier trimestre sont vraisemblablement dus en partie à ces changements. Fin mars, Snapchat comptait 191 millions d’utilisateurs quotidiens dans le monde.