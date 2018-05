Ecosse: Cinq habitants rachètent leur île pour la préserver des magnats

Un phare de l'île écossaise Uvla. Illustration. — ANDY BUCHANAN / AFP

Cinq habitants de l’île Ulva, en Ecosse, ont racheté leur île car ils craignaient de la voir tomber entre les mains de magnats venus de Russie ou du Moyen-Orient, ont annoncé ce vendredi une organisation locale et la BBC. L’île écossaise idyllique a tout pour faire rêver avec sa vue sur la montagne Ben More et l’époustouflante cascade Eas Fors de l’île voisine de Mull.

Alors bien évidemment quand Jamie Howard, le sixième habitant de l’île - un membre d’une famille aristocratique à laquelle elle appartenait depuis des décennies - l’a mise en vente en juillet dernier, les cinq autres insulaires se sont organisés pour la garder. Ils redoutaient d’en être expulsés.

Un coup de pouce de la part du gouvernement

Regroupés au sein d’une organisation locale, ils ont pu racheter l'île en profitant d’une loi octroyant aux communautés locales un droit de préemption. Proposée à la vente au montant de 4,25 millions de livres (4,77 millions d’euros), l’île a été rachetée « à un prix fixé par une évaluation indépendante commandée par le gouvernement écossais », a indiqué dans un communiqué la modeste organisation. Une subvention du gouvernement écossais et la contribution de 500 personnes ont permis aux habitants de réunir les fonds nécessaires à la transaction.

Le petit groupe d’habitants s’est engagé à œuvrer pour le « développement social et économique » ainsi que le « repeuplement » de l’île décrite comme « l’une des plus belles îles privées d’Europe du nord » par son ancien propriétaire. Avant son déclin, au XVIIe siècle, Uvla comptait plus de 800 habitants.