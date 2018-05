Etats-Unis: Une militaire est greffée d'une oreille cultivée sur son propre avant-bras

Il s’agit de la première greffe autologue réalisée par l’armée américaine. Une militaire américaine a été greffée d’une oreille toute neuve - à présent opérationnelle - cultivée sous la peau de son propre avant-bras, rapporte le Washington Post.

Shamika Burrage, une soldate américaine de 21 ans, avait perdu son oreille gauche dans un accident de voiture. Un nouvel organe auditif, créé à partir de cartilage prélevé sur ses côtes, a été cultivé sous la peau de son avant-bras.

Le procédé chirurgical a permis le développement de vaisseaux sanguins et de nerfs dans la nouvelle oreille. « Cela signifie qu’elle retrouvera une sensibilité », ainsi que l’ouïe, a expliqué le lieutenant-colonel Owen Johnson, chef du service de chirurgie réparatrice de l’armée américaine, au centre médical William Beaumont, à El Paso, au Texas.

