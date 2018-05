Pologne: Quand un fleuve de chocolat chaud se forme sur une autoroute

Une citerne transportant douze tonnes de chocolat chaud liquide s’est renversée ce mercredi sur une autoroute en Pologne transformant la chaussée en doux fleuve marron, a annoncé la police locale.

Le camion appartenant à un fabricant de friandises a heurté, pour des raisons encore inconnues, les barrières de l’autoroute A2 entre Wrzesnia et Slupca dans l’ouest du pays. Le véhicule s’est couché sur le côté et a bloqué l’autoroute dans les deux sens. Avant que l’autoroute ne soit complètement fermée, le chocolat a été répandu sur la chaussée par les roues des voitures laissant des traces sur plusieurs kilomètres.

Le nettoyage, entamé par des ouvriers armés de pelles, a dû être poursuivi avec une pelle mécanique, mais risquait de prendre plusieurs heures, le chocolat ayant durci à l’air libre.

Les pompiers comptaient également recourir à des engins nettoyeurs haute pression avec de l’eau chaude, selon leur responsable Bogdan Kowalski. « Le chocolat qui durcit, c’est pire que la neige », a-t-il dit à la chaîne privée TVN24. Le conducteur du camion qui s’est fracturé le bras a été hospitalisé.

