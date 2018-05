VIDEO. Nouvelle-Zélande: Une crevasse de 200 mètres de long a coupé un champ en deux

Deux-cents mètres de long et quelque 20 mètres de profondeur : voilà les dimensions du gouffre qui a littéralement coupé en deux le champ d’un fermier néo-zélandais ce dimanche.

L’impressionnant phénomène est survenu dans la région de Tumunui, au nord de la Nouvelle-Zélande, rapporte Newshub.

Huge sinkhole the length of two football fields and depth of a six-story building opens up on a New Zealand farm. https://t.co/I0YINvBd4U pic.twitter.com/wnl2TqmU37