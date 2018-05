Etats-Unis: Un Américain mange son 30.000e Big mac, le Guinness Book valide son record du monde

C’est un régime alimentaire contestable, mais la performance a été validée par le Guinness Book des records. L’Américain Don Gorske a mangé son 30.000e Big Mac vendredi dernier. Une consécration pour ce fan obsessionnel de McDonald’s.

It’s one for the history books. He’s done it. Local folk hero Don Gorske has eaten his 30,000th Big Mac. Let the record show it took place 3:30pm at the Fond du Lac @McDonalds. He cautions this may be his last milestone, projecting 40,000 would come in 2032. #SuperSizeMe #WISN12 pic.twitter.com/4rJ5lTCYui