Canada : Un vol retardé de sept heures... par un raton laveur

Les ratons laveurs, ces enquiquineurs. Les passagers d’un vol d’Air Canada reliant Saskatoon à Toronto ont dû patienter plus de sept heures jeudi avant de décoller. La cause ? Un raton laveur s’était caché dans le système de climatisation, rapporte Radio Canada.

Selon le HuffPost Québec, l’animal, «qui s’était réfugié dans le tuyau d’un conditionneur d’air, aurait été dérangé lorsque le personnel de piste a voulu brancher l’appareil à l’avion jeudi soir».

Un porte-parole d’Air Canada a expliqué à la radio canadienne que lorsque des employés ont tenté de faire sortir, le raton laveur de sa cachette, celui-ci « a détalé et s’est caché [encore plus profondément] à l’intérieur du système de ventilation] » de l’avion.

Un autre porte-parole de la compagnie a expliqué au HuffPost Québec que « les employés du transporteur aérien avaient travaillé de concert avec des experts en contrôle animal pour attraper la bête, qui n’a pas été blessée ».

D’après les photos postées par Damien Lee, un passager du vol qui a live-tweeté l’épisode, le personnel de piste a même dévissé des panneaux de l’avion durant l’opération.

Une fois sorti de sa cachette, l’animal a continué à donner du fil à retordre : impossible de l’attraper. Il s’est échappé dans les champs environnants.

Raccoon is out of the plane (and running across field now). Alive and well, due to folks like this: pic.twitter.com/MLfzCYd5Wf