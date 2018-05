VIDEO. Etats-Unis: La présumée dernière statue de Donald Trump nu adjugée 28.000 dollars

Une statue de Donald Trump, nu et bedonnant, a été adjugée 28.000 dollars à Los Angeles, a annoncé mercredi la maison de ventes aux enchères Julien. Cette création d’un collectif anarchiste de la côte ouest des Etats-Unis est probablement l’unique exemplaire restant du 45e président américain représenté dans le plus simple appareil ayant échappé à la destruction ou à être confisqué et qui n’a pas été vandalisé.

SOLD FOR $28,000! "The Emperor Has No Balls" by Indecline (Art Collective)! Sold tonight in our "Street and Urban Art" auction!



Purchased by Zak Bagans’ The Haunted Museum in Las Vegas!



Learn more at https://t.co/ahsXX38A8G!#UrbanArt #ModernArt #INDECLINE #Trump #DonaldTrump pic.twitter.com/zavGHZEL0Y