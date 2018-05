Malaisie: Des chercheurs baptisent un insecte « Leonardo DiCaprio »

Un coléoptère découvert en Malaisie a été baptisé Grouvellinus leonardodicaprioi pour saluer le travail environnemental de la fondation Leonardo DiCaprio. — Chris Pizzello/AP/SIPA - Krefe

Une espèce de coléoptère découverte en Malaisie a été baptisée Grouvellinus leonardodicaprio en hommage au travail environnemental de l’acteur oscarisé Leonardo DiCaprio, rapporte Mashable.

L’insecte doté d’élytres - des ailes dures et cornées - a été trouvé près d’une chute d’eau sur l’île de Bornéo. Une antenne ainsi qu’une patte avant manquaient à l’insecte de 3 millimètres au moment de sa capture. L’expédition dirigée par l’Université Ateneo de Manila aux Philippines et l’organisation néerlandaise Taxon Expeditions, a été effectuée dans le cadre d’un programme de formation quotidienne à la capture, l’étude et l’identification de nouvelles espèces.

La préservation de la biodiversité

Dans un communiqué, l’organisation néerlandaise a expliqué que le nom de l’espèce découverte avait été donné à l’occasion du vingtième anniversaire de la fondation Léonardo DiCaprio pour saluer « ses efforts pour la préservation de la biodiversité ». La fondation de l’acteur de 43 ans a financé à hauteur de plus de 80 millions de dollars des projets à « fort impact ». Dans son discours aux Oscars du cinéma en 2016, la star déclarait : « Le changement climatique est réel, il se passe en ce moment. […] C’est une menace urgente pour l’ensemble de notre espèce et nous devons travailler ensemble et cesser de tergiverser ».

L’acteur engagé pour la préservation de l’environnement a changé sa photo de profil sur Facebook pour la remplacer par celle de son petit insecte homonyme.

Récemment, c’est le nom de Donald Trump qui avait été donné à une espèce de mite pour sa supposée ressemblance avec le chef d’Etat américain.