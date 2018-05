Bon goût: Une compagnie chinoise fait le «buzz» avec un Airbus «Toy Story»

L'Airbus A330 de China Eastern Airlines aux couleurs de Toy Story. — China Eastern Airlines

La livrée, mais aussi la cabine (tablettes et appuie-tête compris) décorées avec Woody, Buzz l’éclair et leurs amis. On ne sait pas si vous en rêviez, mais China Eastern Airlines l’a fait. La compagnie aérienne basée à Shanghai propose de voler dans un avion aux couleurs de Toy Story, la saga des studios Disney Pixar. Cet Airbus A330 a fait son premier trajet samedi, entre Shanghai et Pékin.

China Eastern Airlines n’en est pas à son coup d’essai, puisqu’il s’agit de son troisième appareil inspiré par Disney, avec lequel la compagnie a signé un partenariat depuis l’ouverture du Shanghai Disney Resort, en juin 2016. Les deux premiers avions affichaient plus simplement Mickey et Minnie sur la livrée. Mais c’était avant que le parc de loisirs ouvre un espace consacré à Toy Story, la semaine dernière.

羽田空港 R/W22↘︎

China Eastern Airlines

Airbus A330(B-6507)

Shanghai Disney Resort Livery

ミッキーきた!! pic.twitter.com/klwLhkx7Xv — wporep (@eos40is) February 14, 2018

Le quatrième opus d'Histoire de jouets (en version québécoise) sortira dans les salles de cinéma françaises le 26 juin 2019.